Диллон Брукс покинул раздевалку перед приходом журналистов

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:85. «Лейкерс» выиграли серию (4-2) и прошли в полуфинал Западной конференции.
Как сообщает ESPN, по окончании игры лёгкий форвард «Мемфиса» Диллон Брукс покинул раздевалку до того, как в неё пустили представителей СМИ.
Напомним, по ходу серии у Брукса произошёл мини-конфликт со звездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом. Первый позволил себе нелестное высказывание в адрес именитого оппонента, заявив «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков».
По иронии судьбы, сегодняшний матч закончился в пользу «Лейкерс» с 40-очковой разницей.
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