Морант объяснил причины неудачной игры в шестом матче серии с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант прокомментировал свою игру в шестом матче серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (85:125), по итогам которого «Гриззлиз» проиграли серию (2-4) и завершили выступления в текущем сезоне.

«Я просто должен быть лучше в принятии решений. Проблемы вне корта сильно на нас повлияли», — приводит слова Моранта инсайдер Тим Макмахон в социальных сетях.

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В сегодняшнем матче на счету Моранта 10 очков, пять подборов и шесть передач. Напомним, в этом матче «Мемфис» установил антирекорд франшизы в плей-офф НБА, проиграв с разницей в 40 очков.

В полуфинале «Лейкерс» встретятся с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья — 3-3.