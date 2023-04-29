Виктор Оладипо перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок

Атакующий защитник «Майами Хит» Виктор Оладипо успешно перенёс операцию по поводу травмированного колена. Об этом сообщает пресс-служба флоридского клуба.
Отмечается, что сроки восстановления баскетболиста ещё не установлены, однако ранее сообщалось, что Оладипо вернётся в баскетбол через шесть месяцев.
Напомним, Оладипо получил повреждение колена во время опасного падения в конце игры третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Милуоки Бакс» (121:99). Виктор покинул площадку, набрав восемь очков со скамейки запасных.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В карьере Оладипо было много травм. Двукратный участник Матча всех звёзд НБА неоднократно страдал от травм колена в сезоне-2018/2019, после которых игрок так и не смог вернуться на звёздный уровень.
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