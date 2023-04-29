«Это был Эй Ди». Леброн — о 26 блок-шотах Дэвиса в шестом матче с «Мемфисом»
Поделиться
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал игру своего одноклубника Энтони Дэвиса в победном шестом матче над «Мемфис Гриззлиз» (125:85).
Напомним, в этой серии Дэвис сделал 26 блок-шотов, а его команда вышла в полуфинал Западной конференции.
«Это был Эй Ди. Баскетболисты знают, лига знает, насколько он доминирует в обороне. Это был Эй Ди. Он был впечатляющим», — приводит слова Леброна журналист Майк Труделл в социальных сетях.
Материалы по теме
В полуфинале Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья — 3-3. Решающий матч этой серии пройдёт завтра, 30 апреля, на домашней арене «Сакраменто».
Материалы по теме
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
14:49
-
14:37
-
14:22
-
14:06
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:34
-
12:09
-
11:25
-
11:11
-
10:47
-
10:35
-
10:27
-
10:18
-
09:58
-
09:43
-
09:28
-
09:12
-
09:00
-
08:16
-
08:06
-
07:42
-
07:33
-
07:10
-
07:02
-
06:23
-
05:50
-
05:33
-
05:13
-
05:02
-
03:29
-
00:57
Партнерский контент