«Это был Эй Ди». Леброн — о 26 блок-шотах Дэвиса в шестом матче с «Мемфисом»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал игру своего одноклубника Энтони Дэвиса в победном шестом матче над «Мемфис Гриззлиз» (125:85).

Напомним, в этой серии Дэвис сделал 26 блок-шотов, а его команда вышла в полуфинал Западной конференции.

«Это был Эй Ди. Баскетболисты знают, лига знает, насколько он доминирует в обороне. Это был Эй Ди. Он был впечатляющим», — приводит слова Леброна журналист Майк Труделл в социальных сетях.

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В полуфинале Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья — 3-3. Решающий матч этой серии пройдёт завтра, 30 апреля, на домашней арене «Сакраменто».