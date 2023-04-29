Леброн ушёл с арены за 14 секунд до конца шестого матча с «Мемфисом»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:85. «Лейкерс» выиграли серию (4-2) и прошли в полуфинал Западной конференции.

Звезда и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс ушёл в раздевалку за 14 секунд до конца игры, когда был уже установлен окончательный счёт матча.

Фото: Кадр из трансляции

На счету звёздного форварда в этом матче 22 очка, пять подборов и шесть передач.

В полуфинале Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья — 3-3.