Войнаровски: сотрудничество со Снайдером — лучшее, что случалось в карьере Янга

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался о взаимоотношениях разыгрывающего, одного из лидеров «Атланты Хоукс» Трея Янга с главным тренером Куином Снайдером.
«Рост Трея Янга с Куином Снайдером будет расти в геометрической прогрессии. Их сотрудничество — это лучшее, что случалось в карьере Янга», — заявил Войнаровски в эфире программы NBA Today.
Напомним, «Атланта» в конце февраля официально назначила Куина Снайдера на должность главного тренера команды.
56-летний Снайдер до этого работал в качестве наставника «Юты Джаз» с 2014 по 2022 год. Специалист также был ассистентом в московском ЦСКА в сезоне-2012/2013.
До этого «Атланта» уволила с поста главного тренера Нэйта Макмиллана. Как сообщалось ранее, во многом увольнение спровоцировал конфликт Макмиллана с главной звездой команды Треем Янгом.
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