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«Это вдохновляет». Леброн признался, что смотрит игру сыновей перед матчами

«Это вдохновляет». Леброн признался, что смотрит игру сыновей перед матчами
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Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс признался, что перед матчами смотрит выступления сыновей, которые, по его словам, помогают ему настроиться на игру.

«По мере того как я становлюсь старше, я играю с более молодыми ребятами (смеётся)… Мои парни, мои сыновья помогают мне чувствовать себя молодым. Обычно перед игрой я смотрю их выступления. Мой сын Брайс играл сегодня в Финиксе, и я смотрел, как он выступает… Это вдохновляет меня», – сказал Леброн на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 29 апреля, «Лейкерс» победили в серии с «Мемфис Гриззлиз» и вышли в полуфинал плей-офф, где сыграют с победителем противостояния между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз» (счёт в серии 3-3).

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