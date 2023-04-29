Остин Ривз: Леброн ведёт себя так, словно ему 18 лет
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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о четырёхкратном чемпионе лиги и лидере команды Леброне Джеймсе.
«По правде сказать, ему 18 лет. Он ведёт себя так, словно ему 18. Он легко впадает в детство, в хорошем смысле. Порой я задумываюсь о том, как же невероятен тот факт, что он играет так долго. Он занимается этим уже очень долго, но при этом остаётся энергичным», – приводит слова Ривза издание Sports Illustrated.
Напомним, сегодня, 29 апреля, «Лейкерс» победили в серии с «Мемфис Гриззлиз» и вышли в полуфинал плей-офф, где сыграют с победителем противостояния между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз» (счёт в серии 3-3).
10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса
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