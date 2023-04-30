«Всё только начинается». Дарвин Хэм отреагировал на выход «Лейкерс» в полуфинал плей-офф

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал победу команды в четвертьфинальной серии плей-офф с «Мемфис Гриззлиз», а также назвал приоритетные задачи.

«Всё только начинается. Мы прошли первый уровень. Теперь мы обязаны перевести внимание на тех, кто выйдет в полуфинал [из пары «Голден Стэйт Уорриорз» – «Сакраменто Кингз»].

После игры я сказал парням, что мы установили стандарты игры в защите, объяснил, как мы должны играть и что делать на своей стороне площадки. Теперь нам необходимо понять, как забивать. Но, несмотря на это, всё должно заканчиваться защитой», – сказал Хэм на послематчевой пресс-конференции.

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