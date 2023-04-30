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Главный тренер сборной Франции назвал маловероятным участие Эмбиида в чемпионате мира

Главный тренер сборной Франции назвал маловероятным участие Эмбиида в чемпионате мира
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Главный тренер сборной Франции Венсан Колле сообщил, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид ещё не определился, за какую национальную команду будет выступать: Францию или США. Тем не менее его участие в чемпионате мира – 2023 в августе и сентябре маловероятно, поскольку этим летом баскетболист должен жениться. По словам Колле, в случае пропуска ЧМ у Эмбиида будет больше времени, чтобы определиться, за какую команду выступать на Олимпийских играх — 2024.

«Джоэл ещё не принял решения, но маловероятно, что этим летом он сыграет. Это не значит, что его не будет с нами в следующем году. Он женится этим летом, и свадьба приходится на период подготовки всех команд. Если он не сыграет, у него будет больше времени, чтобы принять решение. К тому же на действия со стороны ФИБА также понадобится время», — приводит слова Колле Basketnews со ссылкой на L’Equipe.

Эмбиид никогда не выступал ни за одну из сборных. Он родился в Камеруне, но считается маловероятным, что он выберет для выступлений африканскую команду. Сообщалось, что в прошлом году Эмбиид получил французское и американское гражданство.

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