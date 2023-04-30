Леброн Джеймс ответил игрокам «Мемфиса» и Диллону Бруксу, процитировав песню Jay-Z

Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс после победы в шестом матче серии с «Мемфис Гриззлиз» (125:85) ответил игрокам соперника и лично Диллону Бруксу, процитировал песню Trouble известного рэпера Jay-Z.

«В отличие от тебя, малыш, я взрослый мужик,

Большие туфли, огромные штаны.

Наверное, я тусил с твоим папашей, иди спроси у родителей.

Очевидно, ты смотришь на легенду,

Которая поставила на место таких пацанов,

Обращавшихся ко мне без «ваше высочество», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 29 апреля, «Лейкерс» победили в серии с «Мемфис Гриззлиз» и вышли в полуфинал плей-офф, где сыграют с победителем противостояния между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз» (счёт в серии 3-3).