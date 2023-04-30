Джру Холидэй рассказал о планах завершить карьеру через два года

33-летний игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» американский разыгрывающий Джру Холидэй рассказал о планах завершить карьеру через два года.

«Несколько дней назад я разговаривал со своей женой, она сказала: «Ты правда хочешь завершить карьеру по окончании текущего контракта?» Да, я почти на все сто уверен в этом», – сказал Холидэй в эфире одного из шоу.

Контракт Холидэя на $ 36,2 млн действует до конца сезона-2023/2024, а также есть опция продления ещё на один год.

Напомним, в пятом матче в рамках серии первого раунда плей-офф в Восточной конференции между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» победу одержали баскетболисты «Майами» в овертайме со счётом 128:126.

Таким образом, баскетболисты «Хит» выиграли серию со счётом 4-1, а «Милуоки» сенсационно вылетел из плей-офф.