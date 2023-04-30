Стивен Эй Смит раскритиковал игру «Уорриорз» в шестом матче серии с «Кингз»

Известный телевизионный эксперт и журналист ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение об игре «Голден Стэйт Уорриорз» в шестом матче серии с «Сакраменто Кингз» (99:118).

«Они играли просто ужасно. Это было одно из самых апатичных выступлений, которые я когда-либо видел от «Уорриорз» за все годы моей работы. Они не развалились в четвёртой четверти, они просто вышли на площадку, как будто им неинтересно выполнять свою работу.

Можно простить Стефена Карри, он тянет всю игру на себе, является её лицом. Клэй Томпсон ничего не показал во второй половине. Но Джордан Пул получает кучу денег, и если у его команды ничего не получается, он должен хотя бы появляться на паркете. Позорное и жалкое выступление «Голден Стэйт», – сказал Смит в эфире одного из шоу.