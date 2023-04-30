Миротич — о драке между «Реалом» и «Партизаном»: не хочу комментировать эту катастрофу

Звёздный форвард «Барселоны» Никола Миротич поделился мнением о массовой драке между игроками мадридского «Реала» и сербского «Партизана» во время второго матча плей-офф Евролиги (80:95).
«Не хочу комментировать катастрофу, которую устроили другие. Пусть они думают о том, как им отмыть лицо и руки за то, что произошло. Очевидно, что баскетбол не заслуживает таких вещей, особенно баскетбол такого уровня», — приводит слова Миротича Basket News.
Напомним, «Партизан» обыграл «Реал» во втором матче серии со счётом 95:80. При этом игру пришлось закончить раньше времени, так как в конце четвёртой четверти игроки обеих команд устроили массовую драку.
По итогам инцидента «Реал» и «Партизан» были оштрафованы на € 50 тыс. Кроме того, четыре игрока в обеих командах были дисквалифицированы: Гершон Ябуселе и Габриэль Дек — в «Реале», Кевин Пантер и Маттиас Лессор — в «Партизане».
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