Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Миротич — о драке между «Реалом» и «Партизаном»: не хочу комментировать эту катастрофу

Миротич — о драке между «Реалом» и «Партизаном»: не хочу комментировать эту катастрофу
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный форвард «Барселоны» Никола Миротич поделился мнением о массовой драке между игроками мадридского «Реала» и сербского «Партизана» во время второго матча плей-офф Евролиги (80:95).

«Не хочу комментировать катастрофу, которую устроили другие. Пусть они думают о том, как им отмыть лицо и руки за то, что произошло. Очевидно, что баскетбол не заслуживает таких вещей, особенно баскетбол такого уровня», — приводит слова Миротича Basket News.

Напомним, «Партизан» обыграл «Реал» во втором матче серии со счётом 95:80. При этом игру пришлось закончить раньше времени, так как в конце четвёртой четверти игроки обеих команд устроили массовую драку.

По итогам инцидента «Реал» и «Партизан» были оштрафованы на € 50 тыс. Кроме того, четыре игрока в обеих командах были дисквалифицированы: Гершон Ябуселе и Габриэль Дек — в «Реале», Кевин Пантер и Маттиас Лессор — в «Партизане».

Материалы по теме
«Реал» и «Партизан» оштрафованы по решению Евролиги, 4 игрока получили дисквалификации
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023