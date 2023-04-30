Леброн Джеймс: если вы увидите, как я дерусь в лесу с гризли, помогите медведю

Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс прокомментировал победу в шестом матче серии с «Мемфис Гриззлиз» (125:85) постом в своих социальных сетях.

«Если вы когда-нибудь увидите, как я дерусь в лесу с медведем гризли, помогите медведю», – написал Леброн Джеймс в посте в одной из социальных сетей.

Напомним, вчера, 29 апреля, «Лейкерс» победили в серии с «Мемфис Гриззлиз» и вышли в полуфинал плей-офф, где сыграют с победителем противостояния между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз» (счёт в серии 3-3).

Победа «Лейкерс» над «Мемфисом» с 40 очками преимущества – самая большая в карьере Леброна в плей-офф.

Ранее Леброн Джеймс ответил игрокам «Мемфис Гриззлиз» и лично Диллону Бруксу, процитировав песню Trouble известного рэпера Jay-Z.