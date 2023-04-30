Леброн Джеймс: если вы увидите, как я дерусь в лесу с гризли, помогите медведю

Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс прокомментировал победу в шестом матче серии с «Мемфис Гриззлиз» (125:85) постом в своих социальных сетях.
«Если вы когда-нибудь увидите, как я дерусь в лесу с медведем гризли, помогите медведю», – написал Леброн Джеймс в посте в одной из социальных сетей.
Напомним, вчера, 29 апреля, «Лейкерс» победили в серии с «Мемфис Гриззлиз» и вышли в полуфинал плей-офф, где сыграют с победителем противостояния между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз» (счёт в серии 3-3).
Победа «Лейкерс» над «Мемфисом» с 40 очками преимущества – самая большая в карьере Леброна в плей-офф.
Ранее Леброн Джеймс ответил игрокам «Мемфис Гриззлиз» и лично Диллону Бруксу, процитировав песню Trouble известного рэпера Jay-Z.
- 30 апреля 2023
-
15:35
-
15:18
-
14:56
-
14:38
-
14:16
-
13:56
-
13:03
-
12:12
-
10:16
-
09:54
-
09:34
-
09:00
-
08:53
-
05:58
-
00:18
- 29 апреля 2023
-
22:41
-
21:58
-
20:28
-
20:08
-
19:53
-
19:04
-
18:08
-
16:59
-
16:37
-
16:07
-
14:49
-
14:37
-
14:22
-
14:06
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:34