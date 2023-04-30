Расписание игрового дня плей-офф НБА

Вечером 30 апреля состоятся два матча Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках полуфинала Западной конференции на паркет выйдут игроки «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит». Игра начнётся в 20:00 мск. Эта встреча будет первой в серии. Ранее «Нью-Йорк Никс» со счётом 4-1 прошёл «Кливленд Кавальерс», а «Майами Хит» сенсационно обыграл «Милуоки Бакс» (4-1).

Во втором матче игрового дня в решающей для себя встрече сразятся «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра начнётся в 22:30 мск и пройдёт на площадке «Кингз». Счёт в четвертьфинальной серии Восточной конференции на данный момент 3-3.

Серии будут продолжаться до четырёх побед. Действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации является «Голден Стэйт Уорриорз», в финальной серии обыгравший «Бостон Селтикс» (4-2).