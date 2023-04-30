Баркли: «Сакраменто» выйдет в финал Запада. Они обыграют «Лейкерс»

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что «Сакраменто Кингз» станет участником финальной серии Западной конференции.

«Сакраменто» выйдет в финал Запада. Они обыграют «Лейкерс», — сказал Баркли.

Напомним, вчера в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:99.

Сейчас счёт в серии игр между командами стал равным — 3-3.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл в первом раунде «Мемфис Гриззлиз» со счётом 4-2.