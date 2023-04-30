Джамал Маррей: я не знаю, сколько раз ещё я должен проявить себя, чтобы вы поверили в меня

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей после победы в первом матче серии с «Финикс Санз» (125:107) ответил на вопрос ведущего Inside the NBA Кенни Смита, который спросил: «Это Баббл Мюррей или Здоровый Мюррей?»
«Я бы сказал, что это Здоровый Мюррей. Я не знаю, сколько раз мне нужно проявить себя, чтобы вы все поверили в мою игру и в то, что я делаю», — сказал Маррей.
Напомним, сегодня в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:107. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей. На его счету 34 очка, пять подборов и девять результативных передач.
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