Батлер: мы не собираемся превращать эту серию в битву Тибса против меня
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Звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер высказался по поводу предстоящей серии с «Нью-Йорк Никс» во втором раунде плей-офф Восточной конференции.
«Мы не собираемся превращать эту серию в битву Тибса против меня.
Мы даже не собираемся это обсуждать, потому что для победы в этой серии потребуется весь наш состав. Это «Майами Хит» против «Нью-Йорк Никс», — приводит слова Батлера New York Basketball.
Напомним, главный тренер «Никс» Том Тибодо ранее работал вместе с Батлером.
В первом раунде плей-офф НБА «Никс» оказались сильнее клуба «Кливленд Кавальерс» (4-1 в серии), а «Майами» прошёл «Милуоки Бакс» (4-1 в серии).
Баскетболист Батлер забил Неймару с пенальти:
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