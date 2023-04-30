Батлер: мы не собираемся превращать эту серию в битву Тибса против меня

Звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер высказался по поводу предстоящей серии с «Нью-Йорк Никс» во втором раунде плей-офф Восточной конференции.

«Мы не собираемся превращать эту серию в битву Тибса против меня.

Мы даже не собираемся это обсуждать, потому что для победы в этой серии потребуется весь наш состав. Это «Майами Хит» против «Нью-Йорк Никс», — приводит слова Батлера New York Basketball.

Напомним, главный тренер «Никс» Том Тибодо ранее работал вместе с Батлером.

В первом раунде плей-офф НБА «Никс» оказались сильнее клуба «Кливленд Кавальерс» (4-1 в серии), а «Майами» прошёл «Милуоки Бакс» (4-1 в серии).

Баскетболист Батлер забил Неймару с пенальти: