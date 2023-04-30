Бриттни Грайнер посетила Белый дом

Через некоторое время после возвращения в США из 10-месячного заключения в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер посетила ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает USA TODAY.
Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома — это ежегодное мероприятие, на котором собираются представители прессы, политики и знаменитости, чтобы отметить работу журналистов, освещающих деятельность Белого дома, и поддержать Первую поправку.
«Если бы я могла пойти и вытащить несправедливо задержанных, конечно, я бы это сделала. Если бы президент Байден мог поехать туда прямо сейчас и забрать всех, кто остался, думаю, точно сделал бы это. У меня такой образ мышления: ни мужчина, ни женщина, никто не должен страдать. Это больно. Никто не должен быть в таких условиях, без сомнения. Я надеюсь, что все продолжат бороться за возвращение наших людей домой», — сказала Грайнер на ужине.
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