Бриттни Грайнер посетила Белый дом

Через некоторое время после возвращения в США из 10-месячного заключения в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер посетила ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает USA TODAY.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома — это ежегодное мероприятие, на котором собираются представители прессы, политики и знаменитости, чтобы отметить работу журналистов, освещающих деятельность Белого дома, и поддержать Первую поправку.

«Если бы я могла пойти и вытащить несправедливо задержанных, конечно, я бы это сделала. Если бы президент Байден мог поехать туда прямо сейчас и забрать всех, кто остался, думаю, точно сделал бы это. У меня такой образ мышления: ни мужчина, ни женщина, никто не должен страдать. Это больно. Никто не должен быть в таких условиях, без сомнения. Я надеюсь, что все продолжат бороться за возвращение наших людей домой», — сказала Грайнер на ужине.