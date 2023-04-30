Журналист Сэм Эмик рассказал о сильной стороне ДеАарона Фокса

Обозреватель The Athletic Сэм Эмик высказался о разыгрывающем, лидере «Сакраменто Кингз» ДеАароне Фоксе. Эмик также отметил стабильность баскетболиста.

«ДеАарон Фокс — безусловная суперзвезда… Вы только посмотрите, как он выступает в клатче. Причём делает это весьма стабильно», — сказал Эмик в эфире NBA TV.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф 25-летний баскетболист принял участие в шести матчах, в среднем набирая 29,3 очка, делая восемь передач и 5,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,5, трёхочковых — 34.

Напомним, седьмой матч серии между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт сегодня, 30 апреля (22:30 мск).