Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин вернётся в стартовую пятёрку «Голден Стэйт»

Дрэймонд Грин вернётся в стартовую пятёрку «Голден Стэйт»
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин начнёт седьмой матч 1/4 финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Сакраменто Кингз» в качестве игрока стартовой пятёрки. Об этом сообщает клубный обозреватель Монте Пул в социальных сетях.

Напомним, с четвёртой игры серии Грин выходил на площадку со скамейки. По его словам, начинать матч таким образом хотел он сам, так как понимал, что в третьей встрече, в которой его одноклубники победили, была достигнута командная «химия», и он не хотел её нарушать.

Материалы по теме
Дрэймонд Грин объяснил, почему сам хотел выйти на 4-й матч с «Сакраменто» со скамейки

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в пяти встречах, в среднем набирая 9,8 очка, делая восемь передач и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,2, трёхочковых — 28,6.

Седьмой матч серии между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт сегодня, 30 апреля (начало — в 22:30 мск).

Материалы по теме
Стивен Эй Смит раскритиковал игру «Уорриорз» в шестом матче серии с «Кингз»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023