Дрэймонд Грин вернётся в стартовую пятёрку «Голден Стэйт»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин начнёт седьмой матч 1/4 финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Сакраменто Кингз» в качестве игрока стартовой пятёрки. Об этом сообщает клубный обозреватель Монте Пул в социальных сетях.

Напомним, с четвёртой игры серии Грин выходил на площадку со скамейки. По его словам, начинать матч таким образом хотел он сам, так как понимал, что в третьей встрече, в которой его одноклубники победили, была достигнута командная «химия», и он не хотел её нарушать.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в пяти встречах, в среднем набирая 9,8 очка, делая восемь передач и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,2, трёхочковых — 28,6.

Седьмой матч серии между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт сегодня, 30 апреля (начало — в 22:30 мск).