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Дабл-дабл Батлера помог «Майами» начать серию с «Нью-Йорком» с победы

Дабл-дабл Батлера помог «Майами» начать серию с «Нью-Йорком» с победы
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч второго раунда плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:101.

Самым результативным игроком встречи стал Джимми Батлер, на счету которого 25 очков, 11 подборов и четыре передачи. Также стоит отметить Гэйба Винсента, который записал в свой актив 20 очков.

В составе «Нью-Йорка» наилучшую результативность продемонстрировали Ар Джей Барретт и Джейлен Брансон — 26 и 25 очков соответственно.

Следующая игра серии также состоится в Нью-Йорке. Она пройдёт 3 мая и начнётся в 2:30 по московскому времени.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 108
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Барретт - 26, Брансон - 25, Топпин - 18, Харт - 10, Куикли - 9, Робинсон - 7, Гримс - 4, Хартенштайн - 2, Джеффрис, Макбрайд, Роуз, Рэндл, Симс, Фурнье
Майами Хит: Батлер - 25, Винсент - 20, Лоури - 18, Адебайо - 16, Лав - 9, Мартин - 9, Страс - 8, Хайсмит - 2, Зеллер - 1, Йович, Оладипо, Робинсон, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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