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Дабл-дабл Батлера помог «Майами» начать серию с «Нью-Йорком» с победы

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч второго раунда плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:101.

Самым результативным игроком встречи стал Джимми Батлер, на счету которого 25 очков, 11 подборов и четыре передачи. Также стоит отметить Гэйба Винсента, который записал в свой актив 20 очков.

В составе «Нью-Йорка» наилучшую результативность продемонстрировали Ар Джей Барретт и Джейлен Брансон — 26 и 25 очков соответственно.

Следующая игра серии также состоится в Нью-Йорке. Она пройдёт 3 мая и начнётся в 2:30 по московскому времени.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.