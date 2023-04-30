Бэйлесс: теперь «Хит» могут позволить себе роскошь дать Батлеру отдых до третьего матча
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Известный эксперт Скип Бэйлесс высказался по поводу повреждения лидера «Майами Хит» Джимми Батлера в концовке матча с «Нью-Йорк Никс» (108:101).
«Теперь «Хит» могут позволить себе роскошь дать Батлеру отдых до третьего матча, чтобы тот залечил свою травму. Зная Джимми, он найдёт способ вернуться на 80-90% своих сил», — сказал Бэйлесс.
«Ощущение, будто я подвернул лодыжку», — сказал сам Батлер после игры.
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Сама встреча завершилась победой «Майами» со счётом 108:101, а Джимми Батлер стал самым результативным игроком своей команды, записав на свой счёт дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.
Следующая игра серии также состоится в Нью-Йорке. Она пройдёт 3 мая и начнётся в 2:30 по московскому времени.
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