Дуэйн Уэйд попросил автограф у Джимми Батлера
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Бывший баскетболист «Майами Хит», трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд обратился к действующему лидеру команды Джимми Батлеру с просьбой дать ему автограф.
Дуэйн Уэйд – Джимми Батлеру: могу ли я взять у тебя автограф?
Напомним, сегодня, 30 апреля, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч второго раунда плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:101.
Самым результативным игроком встречи стал именно Джимми Батлер, на счету которого 25 очков, 11 подборов и четыре передачи.
Следующая игра серии также состоится в Нью-Йорке. Она пройдёт 3 мая и начнётся в 2:30 по московскому времени.
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