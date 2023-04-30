Дуэйн Уэйд попросил автограф у Джимми Батлера

Бывший баскетболист «Майами Хит», трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд обратился к действующему лидеру команды Джимми Батлеру с просьбой дать ему автограф.

Дуэйн Уэйд – Джимми Батлеру: могу ли я взять у тебя автограф?

Напомним, сегодня, 30 апреля, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч второго раунда плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:101.

Самым результативным игроком встречи стал именно Джимми Батлер, на счету которого 25 очков, 11 подборов и четыре передачи.

Следующая игра серии также состоится в Нью-Йорке. Она пройдёт 3 мая и начнётся в 2:30 по московскому времени.