Док Риверс рассказал о состоянии Эмбиида перед первым матчем серии второго раунда плей-офф
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался по поводу центрового команды Джоэля Эмбиида, который рискует пропустить первый матч полуфинальной серии плей-офф в Восточной конференции.
«Сегодня он тренировался чуть интенсивнее, но всё равно прогресс не большой», — приводит слова Риверса журналист Кайл Ньюбэк.
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Напомним, Эмбиид пропустил четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бруклин Нетс». «Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4-0.
«Филадельфия» заняла третье место в регулярном чемпионате, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений. Во втором раунде команда встретится с «Бостон Селтикс».
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