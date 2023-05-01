Док Риверс рассказал о состоянии Эмбиида перед первым матчем серии второго раунда плей-офф

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался по поводу центрового команды Джоэля Эмбиида, который рискует пропустить первый матч полуфинальной серии плей-офф в Восточной конференции.

«Сегодня он тренировался чуть интенсивнее, но всё равно прогресс не большой», — приводит слова Риверса журналист Кайл Ньюбэк.

Напомним, Эмбиид пропустил четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бруклин Нетс». «Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4-0.

«Филадельфия» заняла третье место в регулярном чемпионате, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений. Во втором раунде команда встретится с «Бостон Селтикс».