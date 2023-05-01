Каспер Уэйр рассказал о «химии» внутри ЦСКА

Американский защитник столичного баскетбольного ЦСКА Каспер Уэйр рассказал об обстановке внутри команды.
«У нас никто не думает о том, чтобы набрать побольше очков и оказаться в свете прожекторов. Все хотят делать правильные вещи и помогать команде побеждать. Не так просто собрать такую группу парней и объединить одной целью. Впереди важнейший матч, и мне очень хочется пройти дальше вместе с такими партнерами. К тому же мы здорово общаемся за пределами площадки.
Любим проводить время вместе, обмениваться новостями и шутками, постоянно болтать друг с другом. Мне доводилось играть за команды, в которых игроки быстро разбегались по своим уголкам при каждой возможности, практически не разговаривали друг с другом. Такое можно принять, к такому можно привыкнуть, но в этом нет ничего хорошего.
В этой команде мы постоянно общаемся, у нас отличные отношения, любой может задать любому любой вопрос – и получить ответ. В наших беседах нет негатива. У нас нет группировок. Мы можем пошутить с Ваней Уховым, можем с Нико, с кем угодно. Отличная «химия», — приводит слова Уэйра пресс-служба команды.
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