Каспер Уэйр рассказал о «химии» внутри ЦСКА

Американский защитник столичного баскетбольного ЦСКА Каспер Уэйр рассказал об обстановке внутри команды.

«У нас никто не думает о том, чтобы набрать побольше очков и оказаться в свете прожекторов. Все хотят делать правильные вещи и помогать команде побеждать. Не так просто собрать такую группу парней и объединить одной целью. Впереди важнейший матч, и мне очень хочется пройти дальше вместе с такими партнерами. К тому же мы здорово общаемся за пределами площадки.

Любим проводить время вместе, обмениваться новостями и шутками, постоянно болтать друг с другом. Мне доводилось играть за команды, в которых игроки быстро разбегались по своим уголкам при каждой возможности, практически не разговаривали друг с другом. Такое можно принять, к такому можно привыкнуть, но в этом нет ничего хорошего.

В этой команде мы постоянно общаемся, у нас отличные отношения, любой может задать любому любой вопрос – и получить ответ. В наших беседах нет негатива. У нас нет группировок. Мы можем пошутить с Ваней Уховым, можем с Нико, с кем угодно. Отличная «химия», — приводит слова Уэйра пресс-служба команды.