Карри попал сложный трёхочковый бросок с сопротивлением Кигана Мюррея
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» идёт решающий, седьмой матч 1/4 финала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». Счёт в матче на момент публикации новости — 118:95 в пользу гостей.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Сабонис - 22, Фокс - 16, Дэвис - 14, Монк - 14, Мюррэй - 10, Хаертер - 7, Лайлз - 6, Дозьер - 5, Барнс - 4, Мету - 1, Митчелл - 1, Деллаведова, Лень, Холмс, Эдвардс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 50, Уиггинс - 17, Томпсон - 16, Луни - 11, Грин - 8, Пул - 8, Муди - 5, Дивинченцо - 3, Пэйтон II - 2, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Куминга, Лэмб, Роллинз
Звёздный разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри в начале заключительной четверти исполнил непростой трёхочковый бросок с сопротивлением новичка «Сакраменто» Кигана Мюррэя.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 35-летний Карри принял участие в шести играх, в среднем набирая 31 очко, делая 4,7 передачи и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,8, трёхочковых — 37,5.
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