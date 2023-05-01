Карри попал сложный трёхочковый бросок с сопротивлением Кигана Мюррея

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» идёт решающий, седьмой матч 1/4 финала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». Счёт в матче на момент публикации новости — 118:95 в пользу гостей.

Звёздный разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри в начале заключительной четверти исполнил непростой трёхочковый бросок с сопротивлением новичка «Сакраменто» Кигана Мюррэя.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 35-летний Карри принял участие в шести играх, в среднем набирая 31 очко, делая 4,7 передачи и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,8, трёхочковых — 37,5.