Стефен Карри повторил достижение Майкла Джордана в плей-офф НБА

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий, седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Таким образом, баскетболист «Уорриорз» стал вторым игроком в возрасте 35 лет и старше, набравшим 200 очков в серии плей-офф, присоединившись к легендарному Майклу Джордану. Джордан сделал это в 1998 году как в финале конференции, так и в финале НБА.

Счёт в серии игр между командами стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «Уорриорз» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».