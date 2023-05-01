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Стефен Карри поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Лейкерс» в 1/4 плей-офф НБА

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвертьфинале плей-офф НБА.

«Будет невероятная серия. Она станет огромным испытанием для нас», — приводит слова Карри журналист Дэйв Макменамин в своём «твиттере».

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий, седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Стефен Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами в седьмом матче с «Сакраменто». Таким образом, баскетболист «Уорриорз» стал вторым игроком в возрасте 35 лет и старше, набравшим 200 очков в серии плей-офф, присоединившись к легендарному Майклу Джордану.