Стефен Карри отреагировал на очередное противостояние с Леброном Джеймсом

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий, седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Звёздный разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал предстоящую серию со звёздным лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Сыграть вновь против Леброна — это особенный момент. Вспоминая нашу первую серию сезона-2014/2015 с «Кливлендом», я взволнован на самом деле. Это новая глава для нас», — приводит слова Карри TalkBasket.

Напомним, Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Он набрал 16 очков и сделал пять подборов.

Счёт в серии игр между «Уорриорз» и «Кингз» стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «воины» вышли во второй раунд плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».