Стивен Эй Смит назвал Стефана Карри лучшим разыгрывающим за все времена

Известный телевизионный эксперт и журналист ESPN Стивен Эй Смит высказался о звёздном форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Если он лучший разыгрывающий, который когда-либо играл в баскетбол, нам нужно об этом сказать», – приводит слова Смита NBACentral.

Напомним, Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Он заработал 16 очков и сделал пять подборов.

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Карри побил очередной рекорд НБА. В седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Сакраменто» баскетболист набрал 50 очков, сделал восемь подборов и шесть передач. До этого никто в истории не достигал подобного рубежа.

Счёт в серии игр между «Уорриорз» и «Кингз» стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «воины» вышли во второй раунд плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».