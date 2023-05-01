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Дрэймонд Грин расхвалил «Сакраменто» после победы

Дрэймонд Грин расхвалил «Сакраменто» после победы
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о «Сакраменто Кингз».

«Это крутая команда, отличная команда. Отдайте должное этим парням», – сказал он после матча.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал литовский центровой Домантас Сабонис. На его счету 22 очка, восемь подборов и семь передач. Также хорошую игру провёл разыгрывающий ДеАарон Фокс. Он набрал 16 очков, сделал три подбора и шесть передач.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Он набрал 16 очков и сделал пять подборов.

Счёт в серии игр между командами стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «Уорриорз» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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