Клэй Томпсон: я бы не стал сомневаться в действующем чемпионе

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт» Клэй Томпсон после матча напомнил про чемпионскую составляющую калифорнийского коллектива.

«Лично я бы не стал сомневаться в действующем чемпионе… Особенно в том, кто становится им на регулярной основе», — заявил Томпсон в послематчевом интервью.

Напомним, Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Он набрал 16 очков и сделал пять подборов.

Счёт в серии игр между «Уорриорз» и «Кингз» стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «воины» вышли во второй раунд плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».