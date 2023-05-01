Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клэй Томпсон: я бы не стал сомневаться в действующем чемпионе

Клэй Томпсон: я бы не стал сомневаться в действующем чемпионе
Аудио-версия:
Комментарии

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт» Клэй Томпсон после матча напомнил про чемпионскую составляющую калифорнийского коллектива.

«Лично я бы не стал сомневаться в действующем чемпионе… Особенно в том, кто становится им на регулярной основе», — заявил Томпсон в послематчевом интервью.

Материалы по теме
Кевон Луни повторил достижение Баркли, Абдул-Джаббара и Брэнда в плей-офф НБА

Напомним, Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Он набрал 16 очков и сделал пять подборов.

Счёт в серии игр между «Уорриорз» и «Кингз» стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «воины» вышли во второй раунд плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Материалы по теме
Инсайдер: Клэй Томпсон рассчитывает на максимальное продление контракта в межсезонье
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023