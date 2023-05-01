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Стив Керр: Кевон Луни — один из лучших центровых в лиге

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после матча оценил выступление центрового Кевона Луни в серии плей-офф.

«По моему мнению, Кевон Луни является одним из лучших центровых в лиге», — сказал Керр во время пресс-конференции.

Напомним, Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Он набрал 16 очков и сделал пять подборов.

Счёт в серии игр между «Уорриорз» и «Кингз» стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «воины» вышли во второй раунд плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».