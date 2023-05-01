«Как много людей могут сделать такое?» Керр — о 50 очках Карри в решающей игре

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после матча высказался в адрес лидера команды Стефена Карри.

«Стеф набрал 50 очков в седьмой игре. Как много людей могут сделать такое? Вот почему вы чемпионы. Сегодня вечером вы всё всем объяснили», — сказал Керр.

Стив Керр прокомментировал 50-очковое выступление Стефена Карри:

Карри побил очередной рекорд НБА. В седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Сакраменто» баскетболист набрал 50 очков, сделал восемь подборов и шесть передач. До этого никто в истории не достигал подобного рубежа.