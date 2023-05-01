Томпсон — о серии с «Лейкерс»: это просто воплощение мечты. Я ждал этого

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт» Клэй Томпсон после матча прокомментировал выход в следующий раунд, где его команде предстоит встреча с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Материалы по теме Инсайдер: Клэй Томпсон рассчитывает на максимальное продление контракта в межсезонье

«Это просто воплощение мечты. Я ждал этого», — приводит слова Томпсона SportsCenter.

Счёт в серии игр между «Уорриорз» и «Кингз» стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «воины» вышли во второй раунд плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».