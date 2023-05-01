Карри ответил на вопрос о том, кто сможет его остановить

Звёздный разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос журналиста о том, кто из баскетболистов сможет его остановить.

«Надеюсь, мы никогда об этом не узнаем», — сказал Карри.

Напомним, сегодня ночью в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Он набрал 16 очков и сделал пять подборов.

Счёт в серии игр между «Уорриорз» и «Кингз» стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «воины» вышли во второй раунд плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».