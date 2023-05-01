«Всё решится сегодня». «Локомотив-Кубань» представил ролик о решающей игре с ЦСКА

ПБК «Локомотив-Кубань» на своём YouTube-канале опубликовал ролик о подготовке команды к седьмому матчу полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

Видео доступно на YouTube-канале «Локомотива-Кубань». Права на видео принадлежат «Локомотиву-Кубань».

Матч состоится сегодня, 1 мая, начало — в 14:00 мск.

В рамках 1/4 финала ЦСКА уверенно обыграл саратовский «Автодор» — 3-0. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, справился с «Пари Нижний Новгород» (3-0).

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ полуфинальные серии будет продолжаться до четырёх побед. Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит», который в параллельном полуфинале встречается с казанским УНИКСом. Команды сыграют седьмой матч завтра, 2 мая. Начало — в 20:00 мск.