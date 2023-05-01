Дюрант отреагировал на то, что Карри побил его рекорд по очкам в седьмой игре серии

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался по поводу лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который побил очередной рекорд НБА. В седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Сакраменто Кингз» баскетболист набрал 50 очков, сделал восемь подборов и шесть передач. До этого никто в истории не достигал подобного рубежа.

Наибольшее количество очков до этого набрал звёздный форвард Кевин Дюрант — 48. Он сделал это в седьмом матче серии «Бруклина» с «Милуоки» в 2021 году.

«Легендарная тридцатка. Выбил полтинник», – написал Дюрант в социальных сетях.

Счёт в серии игр между командами стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «Уорриорз» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».