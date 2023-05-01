Джейлен Бэрфорд: матч с ЦСКА для многих из нас будет самым важным в карьере

Защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд высказался по поводу предстоящего матча с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
«Обстановка нормальная. Без лишних нервов готовимся сыграть матч номер семь. Для многих из нас это будет самая важная игра в карьере. Надо как следует собраться, чтобы показать свой максимум каждую секунду этой игры.
Нам предстоит сыграть решающий матч серии против самой титулованной команды страны. Надо ловить момент и получить от этого максимум удовольствия», — приводит слова Бэрфорда пресс-служба команды.
Матч состоится сегодня, 1 мая, начало — в 14:00 мск.
В рамках 1/4 финала ЦСКА уверенно обыграл саратовский «Автодор» — 3-0. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, справился с «Пари Нижний Новгород» (3-0).
Согласно регламенту Единой лиги ВТБ полуфинальные серии будет продолжаться до четырёх побед. Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит», который в параллельном полуфинале встречается с казанским УНИКСом. Команды сыграют седьмой матч завтра, 2 мая. Начало — в 20:00 мск.
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