«Я потерял к нему уважение». Грин рассказал, что Сабонис не стал жать ему руку после игры

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о том, что игрок «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис не стал жать ему руку после седьмой игры серии.
«Потерял всё уважение к Домантасу Сабонису. Не стоит не пожимать руки сопернику после проигрыша, я этого не уважаю.
Однажды я ушёл с площадки, когда мы проиграли в седьмой игре с «Кливленд Кавальерс». Я пошёл в свою раздевалку, сел и сказал: «Что-то я не в себе». И я вернулся на площадку и продемонстрировал уважение к сопернику. Ты проиграл, смирись с этим. Вырази своё уважение. Для меня это было оскорбительно. Я не уважаю это. Это отстой», — приводит слова Грина Basket News.
Напомним «воины» победили со счётом 120:100. Счёт в серии игр между командами стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «Уорриорз» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 1 мая 2023
-
14:28
-
14:26
-
13:53
-
13:48
-
12:21
-
12:10
-
12:03
-
11:59
-
10:54
-
10:39
-
10:36
-
09:54
-
09:49
-
09:43
-
09:00
-
08:30
-
07:54
-
07:49
-
07:47
-
07:43
-
07:29
-
07:07
-
07:00
-
04:56
-
02:20
-
02:01
-
01:34
-
01:12
-
01:04
-
00:57
-
00:38
-
00:29
-
00:02
- 30 апреля 2023
-
23:44
-
23:02