«Я потерял к нему уважение». Грин рассказал, что Сабонис не стал жать ему руку после игры

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о том, что игрок «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис не стал жать ему руку после седьмой игры серии.

«Потерял всё уважение к Домантасу Сабонису. Не стоит не пожимать руки сопернику после проигрыша, я этого не уважаю.

Однажды я ушёл с площадки, когда мы проиграли в седьмой игре с «Кливленд Кавальерс». Я пошёл в свою раздевалку, сел и сказал: «Что-то я не в себе». И я вернулся на площадку и продемонстрировал уважение к сопернику. Ты проиграл, смирись с этим. Вырази своё уважение. Для меня это было оскорбительно. Я не уважаю это. Это отстой», — приводит слова Грина Basket News.

Напомним «воины» победили со счётом 120:100. Счёт в серии игр между командами стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «Уорриорз» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».