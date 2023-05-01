Впервые в истории Единой лиги ВТБ ЦСКА не будет в финале

В Москве завершился седьмой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 103:100 (ОТ) в пользу гостей. Таким образом, впервые в истории Единой лиги ВТБ ЦСКА не примет участия в финале турнира.

Напомним, этот сезон — 14-й по счёту в истории. За это время армейцы были его победителями 11 раз. Стоит отметить, что в прошлом году команда в финале уступила «Зениту».

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который записал в свой актив 22 очка. В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал Окаро Уайт — 21 очко.

Напомним, в другом полуфинале встречаются УНИКС и «Зенит». Счёт в серии 3-3.