Джоэл Эмбиид принял участие в утренней бросковой тренировке
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Звёздный центровой, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поучаствовал в утренней бросковой тренировке команды. Об этом сообщает обозреватель ESPN Тим Бонтемпс.
Отмечается, что участие Эмбиида в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции с «Бостон Селтикс» находится под вопросом.
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В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний баскетболист принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора и четыре передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 12,5.
Напомним, Эмбиид пропустил четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бруклин Нетс». «Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4-0.
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