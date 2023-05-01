Александр Секулич — о победе в седьмом матче с ЦСКА: мы продемонстрировали сердце

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал сенсационную победу своих подопечных в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (103:100 ОТ).
«Очевидно, что мы очень счастливы победить в этом матче и серии. Мы обыграли не просто ЦСКА, но и многих классных игроков в его составе, продемонстрировали сердце и борьбу. Они поддали нам под зад в предыдущей встрече, и мы приехали, чтобы доказать – это был просто неудачный день. Мы играли хорошо, где-то нам повезло, и мы сумели пробиться в исторический для «Локо» финал.
Не подумайте, что я пользуюсь ситуацией – просто со всем уважением хочу пожелать ЦСКА удачи в серии за третье место. Хочу добавить, что я видел много великих игроков, тренировал много великих игроков, но то, что показывает Алексей Швед на площадке, то, что он даёт ЦСКА – это просто потрясающе, особенно с учётом пропущенных из-за травмы двух месяцев», — приводит слова Секулича официальный сайт лиги.
Отметим, что команда из Краснодара впервые вышла в решающую часть турнира с 2013 года. Тогда в финальной серии «Локомотив» уступил армейцам со счётом 1-3.
- 1 мая 2023
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