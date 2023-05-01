Скип Бэйлесс: скорее всего, Эмбииду потребуется определённая процедура на колене

Известный эксперт и журналист Скип Бэйлесс заявил, что у звёздного центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида не исключён разрыв связок коленного сустава, в результате которого баскетболисту потребуется хирургическое вмешательство.
«У меня есть источник в «Сиксерс», который ни разу меня не подводил. Всё очень плохо [с травмой Эмбиида]: у него небольшой разрыв. Скорее всего, ему потребуется определённая процедура», — заявил Бэйлесс в эфире программы Undisputed.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора и четыре передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 12,5.
Ранее стало известно, что баскетболист поучаствовал в утренней бросковой тренировке «Филадельфии».
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