ДеАарон Фокс прокомментировал вылет от «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс прокомментировал вылет от «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде плей-офф НБА (3-4).

«Это определённо послужит нам уроком. Мы очень уважаем тех, кто играет в «Голден Стэйт». Это определённо то, что может помочь нам в строительстве команды. Мы провели хороший сезон, заняли третье место, избежали травм. Я думаю, что игра против этой команды в первом раунде была благословением и проклятием, вы можете многому научиться. Мы не были фаворитами. Мы боролись в каждой игре, но они делали то, что делают чемпионы.

У нас относительно молодая команда. Я чувствую, что мы многому научились в этой серии. Многие из нас впервые участвуют в плей-офф. Мы почувствовали вкус этого, почувствовали, каково это — играть против команды, которая из года в год претендует на чемпионство», — приводит слова Фокса Yahoo.