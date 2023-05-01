ДеАарон Фокс прокомментировал вылет от «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс прокомментировал вылет от «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде плей-офф НБА (3-4).
«Это определённо послужит нам уроком. Мы очень уважаем тех, кто играет в «Голден Стэйт». Это определённо то, что может помочь нам в строительстве команды. Мы провели хороший сезон, заняли третье место, избежали травм. Я думаю, что игра против этой команды в первом раунде была благословением и проклятием, вы можете многому научиться. Мы не были фаворитами. Мы боролись в каждой игре, но они делали то, что делают чемпионы.
У нас относительно молодая команда. Я чувствую, что мы многому научились в этой серии. Многие из нас впервые участвуют в плей-офф. Мы почувствовали вкус этого, почувствовали, каково это — играть против команды, которая из года в год претендует на чемпионство», — приводит слова Фокса Yahoo.
- 1 мая 2023
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