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Леброн Джеймс назвал качества, которые считает важнейшими для баскетболистов

Леброн Джеймс назвал качества, которые считает важнейшими для баскетболистов
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Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс рассказал, что считает наиболее важным для современного баскетболиста и какими качествами необходимо обладать для победы в НБА.

«Мне плевать на атлетизм, на то, как здорово ты бросаешь мяч, как высоко ты прыгаешь, как быстро ты бегаешь. Мне нравятся парни с высоким баскетбольным IQ. Очевидно, чтобы выиграть чемпионат, нужно иметь всё это. У вас должны быть парни, которые могут делать необычные вещи. Но мне всегда нравились парни, которые просто знают, как играть в баскетбол», — приводит слова Джеймса ESPN.

Напомним, «Лейкерс» победили в серии с «Мемфис Гриззлиз» и вышли в полуфинал плей-офф, где сыграют с «Голден Стэйт Уорриорз».

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