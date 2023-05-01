Клэй Томпсон: мы четырежды выигрывали титул, я бы никогда не сомневался в чемпионе

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал итоги серии первого раунда плей-офф Западной конференции с «Сакраменто Кингз» (4-3).

«50 очков от нашего лучшего игрока, мы позволили им реализовать лишь 38% бросков с игры и 26% из-за дуги. Звучит как ДНК чемпиона для меня. Мы четырежды выигрывали титул. Я бы никогда не сомневался в чемпионе. Особенно в том, кто делал это регулярно», – приводит слова Томпсона «твиттер» ClutchPoints.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» в семи матчах обыграл «Сакраменто Кингз» (4-3), при этом уступая по ходу серии 0-2. Следующим соперником «Уорриорз» станет «Лос-Анджелес Лейкерс», который в первом раунде Западной конференции встречался с «Мемфис Гриззлиз» и одержал победу в серии со счётом 4-2.