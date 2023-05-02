Девин Букер и Брюс Браун вступили в словесную перепалку во время матча

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:87.

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер и атакующий защитник «Денвера» Брюс Браун во время одного из эпизодов вступили в словесную конфронтацию. В эпизод незамедлительно вмешались другие игроки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, самым результативным игроком встречи стал звёздный центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету сегодня дабл-дабл: 39 очков, 16 подборов и пять результативных передач. В составе гостей больше всего очков набрал Девин Букер. В его активе 35 очков, пять подборов и шесть передач.